В начале недели погода порадует украинцев теплом и солнцем. Теплее всего будет во вторник, 17 октября. В этот день столбики термометров поднимутся до +17...+22 градуса.

Интересно +21 градус и снег: погода в Карпатах будет удивлять резкими контрастами

В Украине прогнозируют скачки температуры

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже в среду – четверг в Украину придут холодные атмосферные фронты. Они принесут дожди и похолодание. 20 октября в Карпатах выпадет снег.

Температура воздуха опустится до +6...+12 градусов.

Без отопления в помещениях станет очень холодно, стремительные скачки атмосферного давления могут негативно повлиять на здоровье, настроение, работоспособность. Подготовьтесь к такому резкому изменению погоды,

– призвала Диденко.

Какая будет погода в Киеве

В понедельник, 17 октября, столбики термометров в Киеве покажут +16 градусов, а уже на следующий день поднимутся до +20 градусов. В среду солнечное небо сменится облачным, а воздух будет влажным. Кроме того, возможен небольшой дождь.

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Уже в четверг в столице станет еще холоднее – температура опустится до +7…9 градусов.

Обратите внимание! Наталья Диденко сообщила и радостную новость: похолодание – не окончательное. Потому в октябре еще будет тепло.