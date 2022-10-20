Експерти часто говорять, що через загрозу глобального потепління, зима може зникнути. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів в інтерв'ю журналістам 24 каналу, чи можливий такий сценарій в Україні.
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Чи може в Україні зникнути зима
Зима в Україні буде. І трошки снігу теж. Але він буде і танути, і випадати. Зимою без снігів та морозів не обійдеться. Просто у порівнянні з середніми характеристиками цього буде вже менше,
– потішив Кульбіда.
Метеоролог розповів, що останні 20 років середня температура повітря в Україні б'є рекорди. Вона постійно стає вищою. Говорити про якісь величезні аномалії щодо цього можна, але їхня ймовірність дуже мінімальна.
Морози до -25 градусів: яка на українців чекає зима
За словами Кульбіди, цього року зима в Україні буде теплішою. Однак певні періоди сильних похолодань можливі, але триватимуть вони не довго. Зокрема, на Сході й частково на Півночі температура повітря може опуститися до -25 градусів.