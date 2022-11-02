О том, что ноябрь будет теплым, сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что территория Украины будет находиться под влиянием антициклонов и полей повышенного давления.
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Самой теплой по сравнению со среднестатистическими показателями будет погода на Западе Украины.
Количество осадков прогнозируется ниже климатической нормы на 15 – 20%, а в западной части – близкой к норме. Основная их часть будет выпадать в виде дождя,
– отметил Кибальчич.
Он добавил, что формирование снежного покрова в последний месяц осени маловероятно.
Какая будет погода в ноябре в разных областях Украины
- В западных областях среднюю температуру воздуха обещают на уровне +4,4...+6,5 градуса. Отметим, что это почти на 2 градуса больше средних многолетних показателей.
- На Севере Украины столбики термометров будут колебаться в пределах +2,7…+4 градусов, что также выше нормы. Количество осадков ожидается в пределах нормальных показателей – 40 – 46 миллиметров.
- В Центре воздух в среднем будет прогреваться до +3,5...+4,4 градуса. Осадки обещают в рамках нормы для этого региона.
- В южных областях традиционно будет немного теплее – +5,2…+8 градусов. Осадков будет на 10 – 15% больше обычного в этот период.
- На Востоке воздух также будет теплее, чем в прошлые годы. Там обещают +3…+3,5 градуса. Это на 1,5 градуса выше нормы. Осадки обещают в пределах 40 – 43 миллиметра.