Про те, що листопад буде теплим, повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що територія України перебуватиме під впливом антициклонів і полів підвищеного тиску.
Читайте також Загроза війни для клімату України: чи варто боятися появи аномалій
Найтеплішою, у порівнянні з середньостатистичними показниками, буде погода на Заході України.
Кількість опадів прогнозується нижче за кліматичну норму на 15 – 20%, а у західній частині – близькою до норми. Основна їх частина випадатиме у вигляді дощу,
– зазначив Кібальчич.
Він додав, що формування снігового покриву в останній місяць осені є малоймовірним.
Якою буде погода у листопаді в різних областях України
- У західних областях середню температуру повітря обіцяють на рівні +4,4...+6,5 градуса. Зауважимо, що це майже на 2 градуси більше за середні багаторічні показники.
- На Півночі України стовпчики термометрів коливатимуться у межах +2,7…+4 градусів, що також є вищим за норму. Кількість опадів очікується в межах нормальних показників – 40 – 46 міліметрів.
- У Центрі повітря в середньому прогріватиметься до +3,5...+4,4 градуса. Опади обіцяють в межах норми для цього регіону.
- У південних областях традиційно буде трохи тепліше – +5,2...+8 градусів. Опадів буде на 10 – 15% більше ніж зазвичай у цей період.
- На Сході повітря також буде теплішим, ніж минулими роками. Там обіцяють +3...+3,5 градуса. Це на 1,5 градуса вище за норму. Опади обіцяють в межах 40 – 43 міліметри.