Как война повлияет на климат Украины

Установить, могут ли боевые действия спровоцировать новые природные явления, можно будет только через 30 лет. Об этом в интервью 24 каналу рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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Для того чтобы понять, как война повлияла на климат, нужно будет осуществить масштабный анализ. Ведь специалистам нужны данные за продолжительный период. Только тогда можно будет проследить какие-либо изменения.

В то же время Кульбида считает, что появления каких-то аномалий бояться не стоит. Ведь такая вероятность – минимальна.

Думаю, что вряд ли (возможны аномалии – 24 канал). В любых условиях эти последствия локальные. А локальные процессы не оказывают влияния на глобальные вещи. Воздействие очень минимальное. Общие тенденции в изменении климата сохранятся не зависимо от того, сколько российских снарядов или ракет упадут на территории Украины,

– объяснил метеоролог.

При этом он добавил, что экологические последствия войны точно будут. Боевые действия загрязняют территорию, ухудшают качество атмосферного воздуха. Однако насколько сильно это повлияет на жизнь людей, сказать невозможно.

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Заметим, что климатолог и работник Института геофизики имени Серафима Субботина НАН Украины Светлана Бойченко считает, что в результате войны в Украине могут возникнуть кислотные и черные дожди. Кроме того, выделение парниковых газов приведет к еще более серьезному потеплению. Детальнее об исследовании Бойченко – читайте здесь.