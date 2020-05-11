На Хмельнитчине во время ремонта дорог рабочего заживо засыпало землей
Во время дорожных работ в Хмельницкой области произошел сдвиг почвы. В результате трагического инцидента одного из рабочих заживо засыпало землей.
Трагедия случилась вблизи села Правдовка Ярмолинецкого района, сообщает Vsim.ua.
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Работники дорожно-строительного управления №56 прокладывали траншеи для дренажной трубы на автодороге Житомир – Черновцы,
– говорится в сообщении.
Во время дорожных работ произошел оползень на глубине примерно двух метров. Земля присыпала одного из рабочих.
Спасатели помогли раскопать пострадавшего и достать его из траншеи. На место инцидента вызвали медиков. Они полчаса реанимировали мужчину. Однако вернуть к жизни его не удалось.
Где произошла трагедия: Правдовка на карте
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