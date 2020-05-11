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На Хмельнитчине во время ремонта дорог рабочего заживо засыпало землей

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В Хмельницком рабочего живьем засыпало землей
На Хмельниччині під час ремонту доріг робітника живцем засипало землею / pravda.volyn.ua

Во время дорожных работ в Хмельницкой области произошел сдвиг почвы. В результате трагического инцидента одного из рабочих заживо засыпало землей.

Трагедия случилась вблизи села Правдовка Ярмолинецкого района, сообщает Vsim.ua.

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Работники дорожно-строительного управления №56 прокладывали траншеи для дренажной трубы на автодороге Житомир – Черновцы,
– говорится в сообщении.

Во время дорожных работ произошел оползень на глубине примерно двух метров. Земля присыпала одного из рабочих.

Спасатели помогли раскопать пострадавшего и достать его из траншеи. На место инцидента вызвали медиков. Они полчаса реанимировали мужчину. Однако вернуть к жизни его не удалось.

Где произошла трагедия: Правдовка на карте

Обратите внимание! Накануне на Харьковщине на карьере произошел обвал песка. В результате под ним оказались трое маленьких детей. Двоих из них удалось достать сразу. А 8-летнюю девочку вытащили лишь через 15 – 20 минут. К сожалению, ее не удалось спасти.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Жертвы Дороги Новости Хмельницкого Новости Украины
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