На Хмельнитчине во время ремонта дорог рабочего заживо засыпало землей

Во время дорожных работ в Хмельницкой области произошел сдвиг почвы. В результате трагического инцидента одного из рабочих заживо засыпало землей.

Трагедия случилась вблизи села Правдовка Ярмолинецкого района, сообщает Vsim.ua.

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Работники дорожно-строительного управления №56 прокладывали траншеи для дренажной трубы на автодороге Житомир – Черновцы,

– говорится в сообщении.

Во время дорожных работ произошел оползень на глубине примерно двух метров. Земля присыпала одного из рабочих.

Спасатели помогли раскопать пострадавшего и достать его из траншеи. На место инцидента вызвали медиков. Они полчаса реанимировали мужчину. Однако вернуть к жизни его не удалось.

Где произошла трагедия: Правдовка на карте

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