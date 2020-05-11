На Хмельниччині під час ремонту доріг робітника живцем засипало землею
Під час дорожніх робіт у Хмельницькій області стався зсув ґрунту. У результаті трагічного інциденту одного з робітників живцем засипало землею.
Трагедія трапилася поблизу села Правдівка Ярмолинецького району, повідомляє Vsim.ua.
Читайте також Трагічна ДТП на Вінниччині: загинули троє молодих військових – фото
Працівники шляхо-будівельного управління №56 прокладали траншеї для дренажної труби на автодорозі Житомир – Чернівці,
– йдеться у повідомленні.
Під час дорожніх робіт стався зсув ґрунту на глибині приблизно двох метрів. Земля присипала одного з робітників.
Рятувальники допомогли розкопати потерпілого та дістати його з траншеї. На місце інциденту викликали медиків. Вони пів години реанімували чоловіка. Однак повернути до життя його не вдалося.
Де сталася трагедія: Правдівка на карті
Зверніть увагу! Напередодні на Харківщині на кар'єрі стався обвал піску. У результаті під ним опинилися троє маленьких дітей. Двох із них вдалося дістати одразу. А 8-річну дівчинку витягли лише через 15 – 20 хвилин. На жаль, її не вдалося врятувати.
Читайте також
-
Прогноз погоди на 11 травня: в Україні буде сонячно і спекотно, у деяких регіонах до +27сьогодні , 09:26
-
Понад 2 мільйони штрафів виписали порушникам карантину в Іспанії, Франції та Італіїсьогодні , 08:59
-
ДБР відкрило справу проти чиновників Мінінфраструктури: Дубінський каже, що проти Крикліясьогодні , 15:02