На Хмельниччині під час ремонту доріг робітника живцем засипало землею

Під час дорожніх робіт у Хмельницькій області стався зсув ґрунту. У результаті трагічного інциденту одного з робітників живцем засипало землею.

Трагедія трапилася поблизу села Правдівка Ярмолинецького району, повідомляє Vsim.ua.

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Працівники шляхо-будівельного управління №56 прокладали траншеї для дренажної труби на автодорозі Житомир – Чернівці,

– йдеться у повідомленні.

Під час дорожніх робіт стався зсув ґрунту на глибині приблизно двох метрів. Земля присипала одного з робітників.

Рятувальники допомогли розкопати потерпілого та дістати його з траншеї. На місце інциденту викликали медиків. Вони пів години реанімували чоловіка. Однак повернути до життя його не вдалося.

Де сталася трагедія: Правдівка на карті

Зверніть увагу! Напередодні на Харківщині на кар'єрі стався обвал піску. У результаті під ним опинилися троє маленьких дітей. Двох із них вдалося дістати одразу. А 8-річну дівчинку витягли лише через 15 – 20 хвилин. На жаль, її не вдалося врятувати.