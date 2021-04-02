Во время задержания работниками одного из отделов полиции, в Хмельницкой области умер 25-летний Александр Коляденко. Трагедия произошла в городе Староконстантинов.

Следователи ГБР начали расследование по факту гибели мужчины. Там сообщили, что инцидент произошел 31 марта.

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Что известно о погибшем

В фейсбук-сообществе ОО "Участники АТО города Староконстантинов" сообщили, что погиб ветеран Александр Коляденко.

Там обратили внимание на то, что 25-летнего мужчину нашли мертвым во дворе многоэтажки по улице Мира.

"В связи с непроверенной инсайдерской информацией, к его смерти могут быть причастны правоохранители", – отметили в посте.

В 2016 – 2017 годах Александр Коляденко участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Сначала оборонял позиции ВСУ под Донецким аэропортом, а затем в районе Попасной.

Впоследствии украинский защитник уволился из армии и стал частным предпринимателем.

Что о трагическом инциденте говорят в ГБР

По предварительной информации, правоохранители остановили мужчину, чтобы установить его личность и проверить пакет, полученный им в отделении почты.

Однако мужчина сразу же бросил посылку и пытался убежать от полицейских. Когда его удалось догнать, задержанный пожаловался на плохое самочувствие.

Правоохранители пытались оказать ему первую медицинскую помощь, очевидцы позвонили в скорую. К сожалению, мужчина умер еще до приезда медиков.

Обратите внимание! По предварительной информации, мужчина умер из-за остановки сердца. Пакет, из-за которого его остановили, отправят на экспертизу.

ГБР проверит правомерность действий правоохранителей

В ГБР предварительно квалифицировали правонарушение как превышение полномочий стражем. Говорится о том, что повлекло тяжкие последствия.

Если вину сотрудников полиции докажут, им предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.