В Хмельницкой области во время задержания умер 25-летний ветеран АТО
Во время задержания работниками одного из отделов полиции, в Хмельницкой области умер 25-летний Александр Коляденко. Трагедия произошла в городе Староконстантинов.
Источник:ГБР
Следователи ГБР начали расследование по факту гибели мужчины. Там сообщили, что инцидент произошел 31 марта.
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Что известно о погибшем
- В фейсбук-сообществе ОО "Участники АТО города Староконстантинов" сообщили, что погиб ветеран Александр Коляденко.
- Там обратили внимание на то, что 25-летнего мужчину нашли мертвым во дворе многоэтажки по улице Мира.
- "В связи с непроверенной инсайдерской информацией, к его смерти могут быть причастны правоохранители", – отметили в посте.
- В 2016 – 2017 годах Александр Коляденко участвовал в боевых действиях на Донбассе.
- Сначала оборонял позиции ВСУ под Донецким аэропортом, а затем в районе Попасной.
- Впоследствии украинский защитник уволился из армии и стал частным предпринимателем.
Что о трагическом инциденте говорят в ГБР
По предварительной информации, правоохранители остановили мужчину, чтобы установить его личность и проверить пакет, полученный им в отделении почты.
Однако мужчина сразу же бросил посылку и пытался убежать от полицейских. Когда его удалось догнать, задержанный пожаловался на плохое самочувствие.
Правоохранители пытались оказать ему первую медицинскую помощь, очевидцы позвонили в скорую. К сожалению, мужчина умер еще до приезда медиков.
ГБР проверит правомерность действий правоохранителей
В ГБР предварительно квалифицировали правонарушение как превышение полномочий стражем. Говорится о том, что повлекло тяжкие последствия.
Если вину сотрудников полиции докажут, им предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.
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