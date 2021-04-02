Під час затримання працівниками одного із відділів поліції у Хмельницькій області помер 25-річний Олександр Коляденко. Трагедія сталася у місті Старокостянтинів.

Слідчі ДБР розпочали розслідування за фактом загибелі чоловіка. Там повідомили, що інцидент трапився 31 березня.

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Що відомо про загиблого

У фейсбук-спільноті ГО "Учасники АТО міста Старокостянтинова" повідомили, що загинув ветеран Олександр Коляденко.

Там звернули увагу на те, що 25-річного чоловіка знайшли мертвим у дворі багатоповерхівки по вулиці Миру.

"У зв'язку з неперевіреною інсайдерською інформацією, до його смерті можуть бути причетні правоохоронці", – зазначили у дописі.

У 2016 – 2017 Олександр Коляденко брав участь в бойових діях на Донбасі.

Спочатку обороняв позиції ЗСУ під Донецьким аеропортом, а згодом в районі Попасної.

Згодом український захисник звільнився з армії й став приватним підприємцем.

Що про трагічний інцидент кажуть у ДБР

За попередньою інформацією, правоохоронці зупинили чоловіка, аби встановити його особу та перевірити пакунок, отриманий ним у відділенні пошти.

Проте чоловік одразу ж кинув посилку та намагався втекти від поліцейських. Коли його вдалося наздогнати, затриманий поскаржився на погане самопочуття.

Правоохоронці намагалися надати йому першу медичну допомогу, очевидці зателефонували у швидку. На жаль, чоловік помер ще до приїзду медиків.

Зверніть увагу! За попередньою інформацією, чоловік помер через зупинку серця. Пакунок, через який його зупинили, відправлять на експертизу.

ДБР перевірить правомірність дій правоохоронців

У ДБР попередньо кваліфікували правопорушення як перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем. Мовиться про таке, що спричинило тяжкі наслідки.

Якщо вину працівників поліції доведуть, їм передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.