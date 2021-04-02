На Хмельниччині під час затримання помер 25-річний ветеран АТО
Під час затримання працівниками одного із відділів поліції у Хмельницькій області помер 25-річний Олександр Коляденко. Трагедія сталася у місті Старокостянтинів.
Джерело:ДБР
Слідчі ДБР розпочали розслідування за фактом загибелі чоловіка. Там повідомили, що інцидент трапився 31 березня.
Читайте також Вбивство ветерана у Києві: підозрюваних взяли під варту, їм загрожує довічне
Що відомо про загиблого
- У фейсбук-спільноті ГО "Учасники АТО міста Старокостянтинова" повідомили, що загинув ветеран Олександр Коляденко.
- Там звернули увагу на те, що 25-річного чоловіка знайшли мертвим у дворі багатоповерхівки по вулиці Миру.
- "У зв'язку з неперевіреною інсайдерською інформацією, до його смерті можуть бути причетні правоохоронці", – зазначили у дописі.
- У 2016 – 2017 Олександр Коляденко брав участь в бойових діях на Донбасі.
- Спочатку обороняв позиції ЗСУ під Донецьким аеропортом, а згодом в районі Попасної.
- Згодом український захисник звільнився з армії й став приватним підприємцем.
Що про трагічний інцидент кажуть у ДБР
За попередньою інформацією, правоохоронці зупинили чоловіка, аби встановити його особу та перевірити пакунок, отриманий ним у відділенні пошти.
Проте чоловік одразу ж кинув посилку та намагався втекти від поліцейських. Коли його вдалося наздогнати, затриманий поскаржився на погане самопочуття.
Правоохоронці намагалися надати йому першу медичну допомогу, очевидці зателефонували у швидку. На жаль, чоловік помер ще до приїзду медиків.
ДБР перевірить правомірність дій правоохоронців
У ДБР попередньо кваліфікували правопорушення як перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем. Мовиться про таке, що спричинило тяжкі наслідки.
Якщо вину працівників поліції доведуть, їм передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.
Поділитися новиною