Как заметил Зеленский, российские пропагандисты заметно оживились. Понятно, для чего: чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине – против Мариуполя, Донбасса, Харькова и десятков других городов.
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Это они на такое способны – а не Украина, – Зеленский о применении химического оружия
Свои преступления на Украине Россия пытается прикрыть новыми обвинениями. Новыми (а на самом деле – старыми) фейками. И обвиняет Украину, будто здесь разрабатывают биологическое оружие или готовят химическую атаку.
Меня это очень беспокоит, потому что не раз мы убеждались: хочешь узнать планы России – посмотри, в чем Россия обвиняет других,
– справедливо заметил президент Украины.
И добавил: "Разгон таких обвинений в российских СМИ сам по себе показывает, что это они на такое способны. Что это они такого хотят". Они уже делали такие вещи в других странах. И при этом нагло обвиняют любого "в нападках на якобы миролюбивую Россию".
И что теперь? Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что еще вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием?
– возмущен Зеленский.
"Мы – адекватные люди. Я – президент адекватной страны, адекватного народа. И отец двоих детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле никто не разрабатывает. Весь мир это знает", – подытожил глава государства.
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