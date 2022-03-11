Как заметил Зеленский, российские пропагандисты заметно оживились. Понятно, для чего: чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине – против Мариуполя, Донбасса, Харькова и десятков других городов.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Это они на такое способны – а не Украина, – Зеленский о применении химического оружия

Свои преступления на Украине Россия пытается прикрыть новыми обвинениями. Новыми (а на самом деле – старыми) фейками. И обвиняет Украину, будто здесь разрабатывают биологическое оружие или готовят химическую атаку.

Меня это очень беспокоит , потому что не раз мы убеждались: хочешь узнать планы России – посмотри, в чем Россия обвиняет других,

– справедливо заметил президент Украины.

И добавил: "Разгон таких обвинений в российских СМИ сам по себе показывает, что это они на такое способны. Что это они такого хотят". Они уже делали такие вещи в других странах. И при этом нагло обвиняют любого "в нападках на якобы миролюбивую Россию".

И что теперь? Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что еще вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием?

– возмущен Зеленский.

"Мы – адекватные люди. Я – президент адекватной страны, адекватного народа. И отец двоих детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле никто не разрабатывает. Весь мир это знает", – подытожил глава государства.

Обращение Зеленского вечера 10 марта: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!