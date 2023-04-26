Украинские официальные лица заявили, что почти часовой разговор был "важным диалогом". Известно, что в его ходе президент Китая предложил свое видение завершения войны.

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Что предложил Си Зеленскому

Си Цзиньпин заявил Владимиру Зеленскому, что единственный способ достичь мира для Украины – это переговоры с Россией. Эти переговоры подчеркивают усилия Пекина позиционировать себя как нейтрального посредника, поскольку война, которую ведет президент России Владимир Путин, продолжается уже больше года.

Однако настаивание Си на прекращении огня со стороны ВСУ закрепило бы победу России, в то время как Украина готовится к контрнаступлению, направленному на возврат оккупированной части своей территории.

Значение разговора Си Цзиньпина

Этот разговор может рассматриваться как попытка Си перехватить инициативу после того, как на прошлой неделе посол Китая во Франции вызвал возмущение, подвергнув сомнению независимость Украины и других постсоветских государств.

Даже несмотря на то, что Китай пытается потушить пожар, вызванный этими комментариями в большей части Европы, эти замечания помешали усилиям Си изобразить Китай нейтральной стороной, помогающей закончить войну.

Что Украина говорит о разговоре Зеленского с китайским лидером

Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора с Си Цзиньпинем лидеры стран также обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства. Он подчеркнул, что в полномасштабную фазу войны России Китай занимал важное место среди торговых партнеров Украины.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями относительно "мирного плана" Китая и украинской "формулы мира". Позиции Украины и Китая совпали по поводу неиспользования ядерного оружия и его нераспространения. Более того, в Пекине согласились, что нельзя брать в заложники ядерные объекты.