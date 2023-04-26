Українські офіційні особи заявили, що майже годинна розмова була "важливим діалогом". Відомо, що під час неї президент Китаю запропонував своє бачення завершення війни.

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Що запропонував Сі Зеленському

Сі Цзіньпін заявив Володимиру Зеленському, що єдиний спосіб досягти миру для України – це переговори з Росією. Ці переговори підкреслюють зусилля Пекіна позиціонувати себе як нейтрального посередника, оскільки війна, яку веде президент Росії Владімір Путін, триває вже понад рік.

Однак наполягання Сі на припиненні вогню з боку ЗСУ закріпило б перемогу Росії, тоді як Україна готується до контрнаступу, спрямованого на відвоювання окупованої частини своєї території.

Значення розмови Сі Цзіньпіна

Ця розмова може розглядатися як спроба Сі перехопити ініціативу після того, як минулого тижня посол Китаю у Франції викликав обурення, поставивши під сумнів незалежність України та інших пострадянських держав.

Навіть попри те, що Китай намагається загасити пожежу, яку ці коментарі викликали у більшій частині Європи, ці зауваження зашкодили зусиллям Сі зобразити Китай нейтральною стороною, яка допомагає закінчити війну.

Що Україна каже про розмову Зеленського з китайським лідером

Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з Сі Цзіньпінем лідери країн також обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства. Він наголосив, що до повномасштабної фази війни Росії Китай займав важливе місце серед торгівельних партнерів України.

Окрім того, лідери обмінялися думками щодо "мирного плану" Китаю та української "формули миру". Позиції України та Китаю збіглися щодо невикористання ядерної зброї та її нерозповсюдження. Ба більше, у Пекіні погодилися, що не можна брати у заручники ядерні об'єкти.