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"Хочет получить всю Украину": политолог объяснил главную цель Путина

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Путин все еще хочет получить территорию всей Украины
Путин все еще хочет получить территорию всей Украины / Фото из открытых источников

Аннексия полуострова Крым стала началом плана президента России Владимира Путина по захвату всей территории Украины.

Об этом пишет в статье политолог, журналист и публицист Виктор Каспрук на "Радио Свобода".

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По его словам, Крымская авантюра Путина и вторжение России в Украину показывают, что Кремль взялся за неподъемную для себя задачу. Так, политолог подчеркнул, что именно только владение полуостровом для Москвы вызывает большие денежные затраты.

"Символ Крыма является сакральным в путинском восприятии окружающего мира. Ведь он, аннексируя эту украинскую территорию, вовсе не собирался захватывать один только Крым, который без сухопутного коридора с Российской Федерацией на перешейке логистически является очень затратным", – рассказал Каспрук.

В то же время, публицист уверен, что Путин, в исследованиях будущих историков, навсегда останется высокомерным лицом, которое пренебрежительно относилось к демократии, свободе слова и правам человека и президентом, который аннексировал чужие земели, вмешивался во внутренние дела независимых государств, шпионил и травил иностранных граждан.

Он хотел, и все еще хочет, получить всю Украину или по крайней мере сплошную полосу суши от Ростовской области до оккупированного Россией украинского Крыма. И достаточно большую, чтобы солидно выглядеть в будущих учебниках истории,
– пояснил политолог.

По его мнению, российский лидер просчитался в том, что такими агрессивными действиями, "выбрав путь бессмысленного фарса и постоянной конфронтации с Западом", обрек Россию на международную изоляцию.

"Безответственный политик, который видит мир, как врага, готов и дальше разворачивать гибридную войну на всех фронтах, стремясь к признанию "величия" России и ее исключительной роли на мировой арене. Все, к чему он только прикоснулся превращается в конфронтацию, хаос, руины , смерти и кровь невинных людей", – отметил Каспрук.

Теги: Новости политики Аннексия Крыма Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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