Украинцы разрушили все сценарии Путина, – Порошенко о войне на Донбассе

Президент Петр Порошенко убежден, что война на Донбассе с участием России обязательно закончится победой Украины.

Об этом Порошенко написал в своем Twitter.

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Глава государства подчеркнул, что нет никаких сомнений, что вскоре в Украине воцарится мир.

"Война закончится нашей победой. Не только потому, что мы имеем лучшие вооруженные силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы на сегодняшний день разрушили все сценарии Путина про "Новороссию", "Малороссию", раскол государства и все такое. А, в том числе потому, что с нами правда. И в Страстную неделю могу сказать, что Господь Бог с нами, и мы точно победим", – сказал Президент.

Впевнений, на нашій землі запанує мир.



Війна закінчиться нашою перемогою, адже правда – за нами! pic.twitter.com/K41InKtVKP — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2018 г.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае.