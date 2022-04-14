В Образовательном центре написали, что ученица приняла участие в флешмобе "Дети Украины за мир".

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Девочка призналась, что хочет, чтобы все защитники Украины вернулись к своим родным. Она также продекламировала стихотворение Людмилы Легостаевой "Писала калина письма из Украины".

"Даже такая боль в хрупком сердце не сломает сильную жажду победы", – написали в Центре.

Смотрите проникновенное обращение девочки:

К слову, на оккупированных территориях Запорожья российские захватчики продолжают продвигать "русский мир". Они уничтожают все, что связано с украинской национальной идеей. В частности, оккупанты приказали уничтожить детские вышиванки в детском саду.

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