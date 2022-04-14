В Освітньому центрі написали, що учениця взяла учатсь у флешмобі «Діти України за мир».

До теми Викрадених з України дітей можуть незаконно передати на усиновлення росіянам, – МЗС

Дівчина зізналася, що хоче, щоб всі захисники України повернулися до своїх рідних. Вона також продекламувала вірш Людмили Лєгостаєвої “Писала калина листи з України”.

"Навіть такий біль у тендінтному серці не зламає сильну жагу до перемоги", – написали у Центрі.

Дивіться проникливе звернення дівчинки:



До слова, на окупованих територіях Запоріжжя російські загарбники продовжують просувати "русский мир". Вони знищують все, що пов'язане з українською національною ідеєю. Зокрема, окупанти наказали знищити дитячі вишиванки в дитсадку.

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