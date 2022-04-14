Міністерство закордонних справ України вже назвало такі дії Росії кіднепінгом (викраденням). Мова йде про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких загинули внаслідок військової агресії Росії.

До теми Від початку російського вторгнення в Україні загинули 197 дітей

Традиційно для своїх загарбницьких дій, росіяни навіть готові "прикриватися" так званими "документами". Міносвіти РФ має намір підписати з російськими окупаційними адміністраціями у Донецькій та Луганській областях "угоди", які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт в російські сім’ї.

"Спроби Кремля надати своїм злочинним діям на території України "законних" підстав є цинічним нехтуванням засадничими правилами та звичаями ведення війни та загальновизнаними правами людини. Фактично Росія в порушення міжнародного гуманітарного права та елементарних стандартів людяності займається організованим на державному рівні викраденням дітей і руйнуванням майбутнього української нації", – заявили в українському МЗС.

Українські дипломати нагадали, що відповідно до Конвенції ООН про права дитини, держави зобов'язані вживати заходів задля боротьби з незаконним переміщенням і неповерненням дітей із-за кордону. Росія є підписантом цього договору, тож повинна його дотримуватися.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія вивезла з території України 600 тисяч українців, з них 117 тисяч – діти. При цьому росіяни вже самі визнають, що українські дати не надто добре володіють російською мовою. Тож їх можуть відправити у спецтабори для вивчення мови.

Саме російською мовою вимагають відновлення навчання російські окупанти й на тимчасово захоплених територіях України. Такі випадки зафіксовані у Запоріжжі.

Такі дії російських окупантів щодо усиновлення українських дітей вимагають рішучої реакції міжнародної спільноти, насамперед відповідних міжнародних організацій. Міністерство закордонних справ України звернулося до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Спеціальних представників Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктів та з питань насильства щодо дітей вжити невідкладних заходів задля повернення українських дітей на територію нашої держави.