Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що тепер окупантам "не сподобались" дитячі вишиванки.

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Налякались дитячих вишиванок

За словами журналіста, у Мелітополі, що на Запоріжжі, загарбники намагаються відкрити дитячий садок. Утім, мешканці бояться вести туди своїх дітей та й навряд чи колись поведуть.

Вони (окупанти – 24 канал) помітили, що в цьому дитсадку непорядок, оскільки там є багато дитячих вишиванок. Загарбники наказали їх прибрати або знищити,

– зазначив журналіст.

Журналіст пояснив, що так окупанти позбавляються від символів української нації. Він додав, що зараз російські загарбники розв'язують такі питання.

Журналіст розповів, що в Мелітополі росіяни наказали знищити дитячі вишиванки: дивіться відео