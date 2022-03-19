Об этом глава государства сообщил во время обращения к нации в ночь на 19 марта, пишет 24 канал.

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Я хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя. Наш героический город, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины,

– сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, сейчас за населенный пункт бьются:

36-я отдельная бригада морской пехоты;

501-й отдельный батальон морской пехоты;

1-й отдельный батальон морской пехоты;

12-я бригада Национальной гвардии;

отдельный отряд специального назначения "Азов".

"Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждой, кто защищает Украину", – добавил глава нашего государства.

Президент наградил воинов

За мужество, эффективные действия по отражению атак врага и защиту города-героя Мариуполя Владимир Зеленский решил присвоить звание Героя Украины:

полковнику Баранюку Владимиру Анатольевичу, командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты;

майору Прокопенко Денису Геннадиевичу, командиру отдельного отряда спецназначения "Азов".