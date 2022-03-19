Про це глава держави повідомив під час звернення до нації у ніч на 19 березня, пише 24 канал.
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Я хочу сьогодні окремо та щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України,
– сказав Володимир Зеленський.
За словами президента, нині за населений пункт б'ються:
- 36-та окрема бригада морської піхоти;
- 501-й окремий батальйон морської піхоти;
- 1-й окремий батальйон морської піхоти;
- 12-та бригада Національної гвардії;
- окремий загін спеціального призначення "Азов".
"Я вдячний кожному та кожній – усім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному та кожній, хто захищає Україну", – додав глава нашої держави.
Президент нагородив воїнів
За мужність, ефективні дії з відбиття атак ворога та захист міста-героя Маріуполя Володимир Зеленський вирішив присвоїти звання Героя України:
- полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти;
- майору Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення "Азов".
Володимир Зеленський подякував захисникам Маріуполя: дивіться відео