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Хочу, чтобы подлецы из Украины ушли, – автор впечатляющих антироссийских плакатов

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Работы украинца Андрея Ермоленко побывали почти во всех уголках мира. Однако не на выставках, а на акциях поддержки украинских пленников Кремля.

Плакаты Андрея Ермоленко с язвительными и "въедливыми символами войны, российской агрессии, с руками Путина в крови призывали бойкотировать Чемпионат по футболу в России и до сих пор напоминают всему миру о преступлениях страны-агрессора.

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Андрея Ермоленко неоднократно банили в Facebook за антироссийские плакаты.

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Ермоленко неоднократно банили в Facebook

Художник рассказал, что рисовал с детства, разрисовал печи, писал портреты друзей. Но родители посоветовали учиться на химика. Однако и во время учебы Андрей Ермоленко продолжал рисовать.


Призывы бойкотировать ЧМ по футболу в России

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Художника называют одним из основателей жлоб-арта, ведь именно он создал альтернативу для Спрытко и Гарнюни, которые представили в МИД семь лет назад для популяризации Украины в мире.

Призывы бойкотировать ЧМ по футболу в России

Андрей Ермоленко рассказал, что его героем является Олег Сенцов.

Я лично не знаю Олега Сенцова. Я не хочу делать из него икону, но бесспорно он один из крутых личностей Украины,
– отметил художник.

Художник планирует собрать свои работы в хорошем качестве на одном сайте, чтобы каждый мог бесплатно их напечатать. Так они будут более эффективными, ведь творит он ради одной цели.

"Хочу, чтобы ребята все домой вернулись живыми и невредимыми, чтобы мир наступил и подлецы из Украины ушли", – добавил Ермоленко.

 

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Чемпионат мира по футболу - 2018 Исскусство
Источник: 24 канал
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