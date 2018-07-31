12:10
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хочу, щоб падлюки з України пішли, – автор вражаючих антиросійських плакатів

236 Читать новость на русском

Роботи українця Андрія Єрмоленка побували чи не в усіх куточках світу. Однак не на виставках, а на акціях підтримки українських бранців Кремля.

Плакати Андрія Єрмоленка з дошкульними та в"їдливими символами війни, російської агресії, з руками Путіна в крові закликали бойкотувати Чемпіонат з футболу в Росії та досі нагадують усьому світу про злочини країни-агресора.

Читайте також: В Києві з’явились ймовірні малюнки знаменитого художника Бенксі: фото

Андрія Єрмоленка неодноразово банили у Facebook за антиросійські плакати.


Нагадування про збитий "Боїнг" російським "Буком"


Єрмоленка неодноразово банили у Facebook

Художник розповів, що малював з дитинства, розмалював печі, писав портрети друзів. Та батьки порадили вчитися на хіміка. Однак і під час навчання Андрій Єрмоленко продовжував малювати.


Заклики бойкотувати ЧС з футболу у Росії


"Новачок" вбиває, поки світ спостерігає за футбольною першістю в Росії

Художника називають одним із засновників жлоб-арту, адже саме він створив альтернативу для Спритка і Гарнюні, яких презентували в МЗС сім років тому для популяризації України у світі.


Заклики бойкотувати ЧС з футболу у Росії

Андрій Єрмоленко розповів, що його героєм є Олег Сенцов.

Я особисто не знаю Олега Сенцова. Я не хочу робити з нього ікону, але безперечно він одна із крутих особистостей України,
– наголосив художник.

Митець планує зібрати свої роботи в гарній якості на одному сайті, щоб кожен міг безкоштовно їх видрукувати. Так вони будуть ефективнішими, адже творить він заради однієї мети.

"Хочу, щоб хлопці всі додому повернулись живими і неушкодженими, аби мир настав і падлюки з України пішли", – додав Єрмоленко.

 

Теги: Новини України Мистецтво Україна – Росія Чемпіонат світу з футболу - 2018 Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини Росії
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
В УПЦ КП помоляться за "визволення від нашестя чужинців"
15 березня 2014 , 15:17
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Коноплянка отримав найкращу оцінку з гравців Шальке за програний матч лідеру Бундесліги
 23 вересня 2017 , 19:22
Півзахисник Шахтаря та збірної України одружився
 2 листопада 2017 , 16:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук