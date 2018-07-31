Хочу, щоб падлюки з України пішли, – автор вражаючих антиросійських плакатів

Роботи українця Андрія Єрмоленка побували чи не в усіх куточках світу. Однак не на виставках, а на акціях підтримки українських бранців Кремля.

Плакати Андрія Єрмоленка з дошкульними та в"їдливими символами війни, російської агресії, з руками Путіна в крові закликали бойкотувати Чемпіонат з футболу в Росії та досі нагадують усьому світу про злочини країни-агресора.

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Андрія Єрмоленка неодноразово банили у Facebook за антиросійські плакати.



Нагадування про збитий "Боїнг" російським "Буком"



Єрмоленка неодноразово банили у Facebook

Художник розповів, що малював з дитинства, розмалював печі, писав портрети друзів. Та батьки порадили вчитися на хіміка. Однак і під час навчання Андрій Єрмоленко продовжував малювати.



Заклики бойкотувати ЧС з футболу у Росії



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Художника називають одним із засновників жлоб-арту, адже саме він створив альтернативу для Спритка і Гарнюні, яких презентували в МЗС сім років тому для популяризації України у світі.



Заклики бойкотувати ЧС з футболу у Росії

Андрій Єрмоленко розповів, що його героєм є Олег Сенцов.

Я особисто не знаю Олега Сенцова. Я не хочу робити з нього ікону, але безперечно він одна із крутих особистостей України,

– наголосив художник.

Митець планує зібрати свої роботи в гарній якості на одному сайті, щоб кожен міг безкоштовно їх видрукувати. Так вони будуть ефективнішими, адже творить він заради однієї мети.

"Хочу, щоб хлопці всі додому повернулись живими і неушкодженими, аби мир настав і падлюки з України пішли", – додав Єрмоленко.