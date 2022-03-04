Противник применял огонь из танков, стрелкового оружия, а также огонь снайперов на позициях, где была Национальная гвардия Украины.

Важно На Запорожье враг наступает, но оставляет технику и сдается в плен

В результате чего произошло возгорание помещений. Несмотря на это, враг продолжил стрелять в направлении станции. Под утро удалось частично локализовать пожар.

"У личного состава Национальной гвардии Украины имеются потери и раненые. Информация уточняется относительно количества", – добавили в МВД Украины.

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Сообщение МВД Украины

Информация о российском вторжении

Вчера с шести часов вечера враг активно продолжил попытки пройти к объектам Запорожской АЭС.

После полуночи начались активные обстрелы наших позиций, которые охраняла и обороняла Национальная гвардия Украины. Противник применял огонь из танков, из стрелкового оружия, а также огонь снайперов.

В результате чего произошло возгорание помещений.

На базе Запорожской атомной электростанции возник пожар административного помещения и учебно-тренировочного корпуса из-за обстрелов оккупантами. Несмотря на это, враг продолжил стрелять в направлении станции. Допустить подразделения ГСЧС к тушению пожара удалось только к утру и частично локализовать пожар.

Возле Энергодара сосредоточены около 90 единиц техники, подразделения кадыровцев, которые имели тепловизоры и оружие для эффективного боя в ночных условиях.

У личного состава Национальной гвардии Украины есть потери и раненые. Информация уточняется относительно количества.

Представители станции заявляют, что в настоящее время на крупнейшей АЭС Европы есть реальная угроза ядерной опасности.

Был отключен один блок.