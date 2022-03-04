Ситуация на Запорожье

Оккупанты ввели части оперативных резервов. Они активно применяют реактивные системы залпового огня, тяжелую систему вооружения ТОС-1А "Солнцепек" и танки.

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На какие населенные пункты наступают оккупанты

  • Андреевка,
  • Камыш Заря,
  • Черниговка,
  • Роды.

Личный состав группировки войск "Юг" ведет оборонительную операцию. Наши военные наносят огневое поражение противнику всеми возможными средствами, в частности применяют штурмовую и армейскую авиацию.

Противник несет потери, а демотивированные оккупанты сдаются в плен и бросают технику.

ВСУ

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