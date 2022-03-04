Ситуація на Запоріжжі

Окупанти ввели частини оперативних резервів. Вони активно застосовують реактивні системи залпового вогню, важку систему озброєння ТОС-1А "Солнцепек" і танки.

До теми Сумщина й Чернігівщина б'ються: вони рятують Київ від облоги

На які населенні пункти наступають окупанти

  • Андріївка,
  • Камиш Зоря,
  • Чернігівка,
  • Пологи.

Особовий склад угруповання військ "Південь" веде оборонну операцію. Наші військові завдають вогневе ураження противнику всіма можливими засобами, зокрема застосовують штурмову та армійську авіацію.

Противник зазнає втрат, а демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку.

Окупанти продовжують розвивати наступ в напрямку населених пунктів:

  • Магедове,
  • Чубарівка,
  • Гуляй Поле.

Росіяни хочуть завдати удару по флангах, які підпорядковані Командуванню угруповання військ "Південь" з подальшим наступом на Запоріжжя.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. цілодобово!