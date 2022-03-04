Ситуація на Запоріжжі

Окупанти ввели частини оперативних резервів. Вони активно застосовують реактивні системи залпового вогню, важку систему озброєння ТОС-1А "Солнцепек" і танки.

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На які населенні пункти наступають окупанти

Андріївка,

Камиш Зоря,

Чернігівка,

Пологи.

Особовий склад угруповання військ "Південь" веде оборонну операцію. Наші військові завдають вогневе ураження противнику всіма можливими засобами, зокрема застосовують штурмову та армійську авіацію.

Противник зазнає втрат, а демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку.

Окупанти продовжують розвивати наступ в напрямку населених пунктів:

Магедове,

Чубарівка,

Гуляй Поле.

Росіяни хочуть завдати удару по флангах, які підпорядковані Командуванню угруповання військ "Південь" з подальшим наступом на Запоріжжя.

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