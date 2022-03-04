Ситуація на Запоріжжі
Окупанти ввели частини оперативних резервів. Вони активно застосовують реактивні системи залпового вогню, важку систему озброєння ТОС-1А "Солнцепек" і танки.
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На які населенні пункти наступають окупанти
- Андріївка,
- Камиш Зоря,
- Чернігівка,
- Пологи.
Особовий склад угруповання військ "Південь" веде оборонну операцію. Наші військові завдають вогневе ураження противнику всіма можливими засобами, зокрема застосовують штурмову та армійську авіацію.
Противник зазнає втрат, а демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку.
Окупанти продовжують розвивати наступ в напрямку населених пунктів:
- Магедове,
- Чубарівка,
- Гуляй Поле.
Росіяни хочуть завдати удару по флангах, які підпорядковані Командуванню угруповання військ "Південь" з подальшим наступом на Запоріжжя.
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