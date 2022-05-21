У оккупантов на Харьковщине проблемы с обеспечением

Впрочем, это касается всех населенных пунктов. Да, Боровская поселковая территориальная община пока находится во временной оккупации российских войск. Однако уже совсем скоро украинские защитники вытеснят врага с этой территории.

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Дело в том, что у российских военных серьезные проблемы с обеспечением. Местные видели "высвободителей" в резиновых тапочках и женских лосинах. Просто представьте эту картинку. Очевидно, "вторая армия мира" уже начала страдать от санкций, введенных для их страны.

По оперативной информации Боровской поселковой общины, контингент российских военных очень разный. Некоторые группировки вызывают удивление и даже смех.

Например, подразделение, которое "квартируется" в Радьковском клубе возле Бахтина, имеет настолько бедное обеспечение, что их воины ходят в заношенной домашней одежде, некоторых мужчин видели даже в женских лосинах, а вместо берцев носят галоши или резиновые тапочки,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что живут оккупанты в учреждениях социальной инфраструктуры и некоторых домах местных жителей.

Какая ситуация в общине

В общем, относительно спокойно, боевые действия не ведутся.

Мобильной связи и Интернета нет, остро не хватает лекарств. Также нет возможности снять наличные деньги.

Выехать с оккупации на территорию, подконтрольную украинским властям, пока невозможно, поскольку оккупанты полностью закрыли блок-посты на въезд и на выезд.

Россияне уничтожили Дом культуры в Лозовой: что известно

Российская армия 20 мая около 15:00 нанесла ракетный удар по центру Лозовой в Харьковской области. В результате обстрела пострадали 8 человек, часть из которых до сих пор в больнице. Среди пострадавших была 11-летняя девочка.

Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, заявил, что две вражеские ракеты удалось отбить. Впрочем, к сожалению, одна из них все же попала в место назначения. Им, в частности, стал Дом культуры.

При этом пострадали рядом расположенные многоэтажки. К слову, Синегубов убежден, что российские оккупанты намеренно целились в культурную достопримечательность.

В то же время Юрий Кушнир, секретарь городского совета Лозовой заявил, что до сих пор не начался разбор завалов, а повреждения Дома культуры очень значительные.

По предварительным выводам экспертов, Дом культуры можно восстановить – это обойдется в 1 миллиард гривен.

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