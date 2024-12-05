Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Ходжеса для hromadske. По его словам, в Украине достаточно людей, но не хватает солдат на фронте.

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Украине нужно снижать призывной возраст

Бен Ходжес объяснил, что был удивлен, когда впервые услышал, что Украина не мобилизует молодежь для борьбы с российской агрессией,

По моему мнению, призывной возраст в Украине слишком высокий. В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина тоже могла бы использовать такую возможность,

– сказал он в интервью.

В то же время он добавил, что понимает и уважает решение Украины оберегать молодежь от войны. Ходжес назвал это выбором страны, однако подчеркнул, что Украине нужны солдаты для защиты.

Правительство Украины должно сделать все от него зависящее, чтобы восстановить уверенность украинских семей в том, что их сын или дочь, брат или кто-либо другой, идя в армию, не окажется на фронте, пока не будет иметь надлежащего оборудования и подготовки. Новобранцы должны быть хорошо вышколенными,

– подытожил генерал.

К слову, ранее советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг слухи о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.