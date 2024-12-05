Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Годжеса для hromadske. За його словами, в Україні достатньо людей, але не вистачає солдатів на фронті.

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Україні потрібно знижувати призовний вік

Бен Годжес пояснив, що був здивований, коли вперше почув, що Україна не мобілізує молодь для боротьби з російською агресією,

На мою думку, призовний вік в Україні занадто високий. У більшості країн світу можна вступити на військову службу вже у 18 або 19 років. Україна теж могла б використати таку можливість,

– сказав він в інтерв'ю.

Водночас він додав, що розуміє і поважає рішення України оберігати молодь від війни. Годжес назвав це вибором країни, однак підкреслив, що Україні потрібні солдати для захисту.

Уряд України повинен зробити все від нього залежне, щоб відновити впевненість українських родин у тому, що їхній син чи донька, брат чи будь-хто інший, ідучи в армію, не опиниться на фронті, доки не матиме належного обладнання та підготовки. Новобранці повинні бути добре вишколеними,

– підсумував генерал.

До слова, раніше радник президента України Дмитро Литвин спростував чутки про зниження мобілізаційного віку до 18 років.