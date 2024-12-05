Омбудсмен Дмитро Лубінець уже відреагував на цю ситуацію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Новини.Live".

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За кордоном також повинні дотримуватися законів, – Лубінець

У послугах паспортні сервіси відмовляють, зокрема, тим, про кого немає записів в Реєстрі призовників "Оберіг", та хто виїхав до 2022 року.

Лубінець заявив, що ці громадяни також повинні дотримуватися законів.

Усі громадяни мають дотримуватися закону України, незалежно від того, де вони перебувають,

– сказав він.

Омбудсмен наголосив, що для отримання українських паспортів передбачено подачу визначеного пакета документів, серед яких – військово-обліковий документ.

"Створювати інші підходи для тих, хто в Україні, та для тих, хто за кордоном, – це не може існувати. Це буде дискримінаційний підхід. У нас принцип має бути однаковий для всіх. Усі рівні у своїх правах та обов'язках", – додав Лубінець.