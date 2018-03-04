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Хокинг рассказал, что было до Большого взрыва

793 Читати новину українською
Стивен Хокинг
Стивен Хокинг / Соцсети

До начала так называемого Большого взрыва, в результате которого, как принято считать, образовалась наша Вселенная, не было ни времени, ни пространства.

Такое мнение высказал один из самых популярных мировых ученых, британский физик Стивен Хокинг, пишет Live Science.

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Так, по его убеждению, до так называемого Большого взрыва и появления нашей Вселенной вообще ничего не было.

"Чтобы лучше понять теорию, возьмите свой универсальный пульт и нажмите "Перемотка назад". Как знают ученые, вселенная постоянно расширяется. Когда вы двигаетесь назад во времени, тогда Вселенная сжимается. Перемотайте довольно далеко (около 13,8 миллиардов лет), и весь универсум сжимается до размера одного атома", – убеждает ученый.

Как подчеркивает он, этот субатомный шар не надо путать с технологической сингулярностью.

"Внутри этого очень маленького, массивно плотного пятна тепла и энергии законы физики и времени, как мы их знаем, перестают функционировать. Другими словами, время, как мы его понимаем, буквально не существовало до того, как Вселенная начала расширяться", – заявил физик.

По его словам, можно рассматривать воображаемое и реальное время как то, что начинается на Южном полюсе, и он является точкой пространства и времени, где нормальные законы физики сохраняются.

"Нет ничего южнее Южного полюса, так что вокруг Большого взрыва не было ничего", – констатировал Хокинг.

Теги: Космос наука
Источник: 24 Канал
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