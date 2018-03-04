Хокінг розповів, що було до Великого вибуху

До початку так званого Великого вибуху, в результаті якого, прийнято вважати, утворився наш Всесвіт, не було ані часу, ані простору.

Таку думку висловив один із найпопулярніших світових вчених, британський фізик Стівен Хокінг, пише Live Science.

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Так, на його переконання, до так званого Великого вибуху та появи нашого Всесвіту взагалі нічого не було.

"Щоб краще зрозуміти теорію, візьміть свій універсальний пульт і натисніть "Перемотка назад". Як знають вчені, Всесвіт постійно розширюється. Коли ви рухаєтеся назад в часі, тоді Всесвіт стискається. Перемотка досить далеко (близько 13,8 мільярдів років), і весь універсум стискається до розміру одного атома", — переконує науковець.

Як підкреслює він, цю субатомну кулю не треба плутати з технологічною сингулярністю.

"Усередині цієї надзвичайно маленької, масивно щільної плями тепла та енергії закони фізики та часу, як ми їх знаємо, перестають функціонувати. Іншими словами, час, який ми розуміємо, буквально не існував до того, як Всесвіт почав розширюватися", — заявив фізик.

За його словами, можна розглядати уявний і реальний час як той, що починається на Південному полюсі, і він є точкою простору-часу, де нормальні закони фізики зберігаються.

"Немає нічого південніше Південного полюса, так що навколо Великого вибуху не було нічого", – констатував Хокінг.