Пекло та нестерпні умови для людства: Хокінг зробив невтішний прогноз

Британський вчений фізик і один зі найпопулярніших науковців у світі Стівен Хокінг наголошує, якщо людство не зменшить викиди парникового газу, то Земля ризикує перетворитися на справжнісіньке пекло.

Про це повідомляє The Daily Mail.

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За словами вченого, таким чином кліматичні умови на Землі будуть нестерпними для людства.

Зокрема, він зауважив, що наша планета може повторити долю Венери. Науковець прогнозує, що середня температура на Землі досягне позначки в 460 градусів за Цельсієм.

Також фізик розкритикував Дональда Трампа через вихід США з Паризької угоди щодо клімату.