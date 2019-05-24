Холдинг Ахметова и бывшие станции Клюевых получили миллиарды гривен за "зеленые тарифы"

65% средств, которые выплатил ГП “Энергорынок” за альтернативную энергию в 2018 году, получили десять бизнес-групп. Так, в тройке лидеров – электростанции, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдинг Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.

В целом альтернативные электростанции в 2018 году получили от ГП "Энергорынок" 16,8 миллиардов гривен. Сколько из этой суммы ушло каждой отдельной компании, чиновники не разглашают, передает Bihus.Info.

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На запрос Bihus.Info в ГП "Энергорынок" не ответили, однако журналистам удалось узнать детали. Так, 11 миллиардов ушли десяти бизнес-группам, которые развивали крупнейшие проекты в "зеленой энергетике" по состоянию на 2018 год. То есть на них пришлось 65% "зеленых" денег.

По 3 миллиарда гривен за год получили за "зеленую" энергию солнечные электростанции, которые при президентстве Януковиче развивали близкие к нему братья Клюевы, и альтернативные энергопроекты олигарха Рината Ахметова (преимущественно за счет Ботиевской ВЭС).

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Для всех станций, получивших "зеленый" тариф – это повышенный размер оплаты за "чистую" энергию гарантированно будет действовать до 2030 года. "Зеленый" тариф в 10 раз превышает плату за электроэнергию атомных электростанций. Кроме того, в Украине он в среднем в 1,5-2 раза выше цены “зеленой” энергии в странах ЕС.

По расчетам Минэнерго, из-за массового запуска новых альтернативных энергопроектов в 2019 году уже с 2021 года платить за “зеленую” энергию придется не прошлогодние 17 миллиардов, а свыше 40 миллиардов гривен в год.