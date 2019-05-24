14:06
24 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:29, 23 мая
      Вести.UA: Юрий Луценко меняет профессию. Зеленский собирает единомышленников
      Вєсті.UA
      21:50, 23 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Холдинг Ахметова и бывшие станции Клюевых получили миллиарды гривен за "зеленые тарифы"

      49 Читати новину українською
      Холдинг Ахметова и бывшие станции Клюевых получили миллиарды гривен за "зеленые тарифы"
      Холдинг Ахметова и бывшие станции Клюевых получили миллиарды гривен за "зеленые тарифы" / Наші гроші

      65% средств, которые выплатил ГП “Энергорынок” за альтернативную энергию в 2018 году, получили десять бизнес-групп. Так, в тройке лидеров – электростанции, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдинг Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.

      В целом альтернативные электростанции в 2018 году получили от ГП "Энергорынок" 16,8 миллиардов гривен. Сколько из этой суммы ушло каждой отдельной компании, чиновники не разглашают, передает Bihus.Info.

      Читайте также: Какие сферы контролируют украинские олигархи: главные коррупционные схемы

      На запрос Bihus.Info в ГП "Энергорынок" не ответили, однако журналистам удалось узнать детали. Так, 11 миллиардов ушли десяти бизнес-группам, которые развивали крупнейшие проекты в "зеленой энергетике" по состоянию на 2018 год. То есть на них пришлось 65% "зеленых" денег.

      По 3 миллиарда гривен за год получили за "зеленую" энергию солнечные электростанции, которые при президентстве Януковиче развивали близкие к нему братья Клюевы, и альтернативные энергопроекты олигарха Рината Ахметова (преимущественно за счет Ботиевской ВЭС).

      Топ 10 прошлогодних бенефициаров "зеленого" тарифа: фото

      Для всех станций, получивших "зеленый" тариф – это повышенный размер оплаты за "чистую" энергию гарантированно будет действовать до 2030 года. "Зеленый" тариф в 10 раз превышает плату за электроэнергию атомных электростанций. Кроме того, в Украине он в среднем в 1,5-2 раза выше цены “зеленой” энергии в странах ЕС.

      По расчетам Минэнерго, из-за массового запуска новых альтернативных энергопроектов в 2019 году уже с 2021 года платить за “зеленую” энергию придется не прошлогодние 17 миллиардов, а свыше 40 миллиардов гривен в год.

      blog_ava
      Петиция за отставку Зеленского на сайте президента уже собрала почти 46 тысяч голосов
      сегодня
      11168
      Теги: Новости Украины Солнечная энергетика Ринат Ахметов Андрей Клюев Сергей Клюев Коррупция Расследования Деньги Электроэнергия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Строят меньше, без разрешений и по почти киевским ценам: что сейчас с рынком недвижимости Одессы
      сегодня , 13:01 Строят меньше, без разрешений и по почти киевским ценам: что сейчас с рынком недвижимости Одессы
      41
      Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      сегодня , 12:39 Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      Світлана Попова 286
      Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      сегодня , 12:13 Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      Сергій Фурса 1433
      Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
      сегодня , 10:12 Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
      Ірина Полицька 329
      Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      сегодня , 09:09 Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      933
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук