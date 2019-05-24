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      Холдинг Ахметова та колишні станції Клюєвих отримали мільярди гривень за "зелені тарифи"

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      Холдинг Ахметова та колишні станції Клюєвих отримали мільярди гривень за "зелені тарифи"
      Холдинг Ахметова та колишні станції Клюєвих отримали мільярди гривень за "зелені тарифи" / Наші гроші

      65% коштів, які виплатив ДП “Енергоринок” за альтернативну енергію у 2018 році, отримали десять бізнес-груп. Так, у трійці лідерів – електростанції, що перейшли від братів Клюєвих китайській держкорпорації CNBM, холдинг Ріната Ахметова, а також ВЕС шведсько-українського бізнесмена Карла Стурена.

      Загалом альтернативні електростанції у 2018 році отримали від ДП "Енергоринок" 16,8 мільярдів гривень. Скільки з цієї суми пішло кожній окремій компанії, чиновники не розголошують, передає Bihus.Info.

      Читайте також: Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми

      На запит Bihus.Info у ДП "Енергоринок" не відповіли, однак журналістам вдалося дістати деталі. Так, 11 мільярдів пішли десятьом бізнес-групам, що розвивали найбільші проекти в "зеленій енергетиці" станом на 2018 рік. Тобто на них прийшлося 65% "зелених" грошей.

      По 3 мільярди гривень за рік отримали за "зелену" енергію сонячні електростанції, які за президентства Януковича розвивали близькі до нього брати Клюєви, і альтернативні енергопроекти олігарха Ріната Ахметова (переважно за рахунок Ботієвської ВЕС).

      Топ 10 минулорічних бенефіціарів "зеленого" тарифу: фото

      Для всіх станцій, що отримали "зелений" тариф – цей, підвищений, розмір оплати за "чисту" енергію діятиме гарантовано до 2030 року. "Зелений" тариф в 10 разів перевищує плату за електроенергію атомних електростанцій. Крім того,  в Україні він у середньому в 1,5-2 рази вищий за ціну “зеленої” енергії у країнах ЄС.

      За розрахунками Міненерго, через масовий запуск нових альтернативних енергопроектів у 2019 році, вже з 2021 року платити за “зелену” енергію доведеться не минулорічні 17 мільярдів, а понад 40 мільярдів гривень на рік.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Розслідування Корупція Андрій Клюєв Сергій Клюєв Рінат Ахметов Сонячна енергетика Електроенергія Гроші
      Джерело: 24 канал
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