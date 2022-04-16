Первым эту информацию опубликовал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

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Во Львове демонтировали символы СССР

Из мемориального комплекса убрали два элемента – символы Советского Союза. Речь идет о звезде, а также о знаке "серп и молот". Их передадут в музей "Территория террора".

Этот музей создан для достижения нескольких важных целей: исследовать, осмыслить, презентовать страницы истории Украины в ХХ веке в контексте вызовов современного мира.

Видео и фото демонтажа символов СССР во Львове:

Что такое Холм Славы Это мемориальный комплекс во Львове. Он расположен в начале улицы Пасечной. Холм Славы имеет статус национального.

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