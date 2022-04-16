Першим цю інформацію опублікував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

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У Львові демонтували символи СРСР

З меморіального комплексу прибрали два елементи, які є символами Радянського Союзу. Йдеться про зірку, а також про знак "серп і молот". Їх передадуть до музею "Територія терору".

Цей музей створили для досягнення кількох важливих цілей: дослідити, осмислити, презентувати сторінки історії України у ХХ столітті у контексті викликів сучасного світу.

Відео та фото демонтажу символів СРСР у Львові:

Що таке Пагорб Слави Це меморіальний комплекс у Львові. Він розташований на початку вулиці Пасічної. Пагорб Слави має статус національного.

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