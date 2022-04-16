Таку думку висловив директор програм практичної політики ІПО, політолог Олександр Солонтай в ефірі 24 каналу.

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Солонтай вважає, що якби Папа Римський приїхав до Маріуполя та виводив мешканців, то окупанти не розстрілювали б колони людей.

За його словами, навіть Путіна можна поставити в таку ситуацію, коли він не може віддати наказ стріляти.

Якби Папа Римський приїхав туди (в Маріуполь – 24 канал) та почав вивозити людей, то в церкві його би при житті зробили святим, як понтифіка. В цій ситуації у Путіна не буде можливості стріляти, він просто не зможе цього зробити. В нього спрацює ця крайня межа,

– заявив Солонтай.

Політолог додав, що він захоплюються нашими захисниками в Маріуполі. "Вони зробили чудо у військовому плані і витримали все. Бійці за 50 днів довели, що вони неймовірні", – додав він.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив Папу Римського відвідати Україну. Кулеба вдруге повторив запрошення президента Володимира Зеленського. На його думку, візит Папи Римського може стати для українців "променем світла".

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