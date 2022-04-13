Візит Папи Римського може стати "променем світла" для українців

Дмитро Кулеба повідомив, що провів телефонну розмову з секретарем з питань відносин з іноземними державами Святого Престолу. У розмові міністр повторив запрошення для Папи Римського відвідати Україну.

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Кулеба зазначив, що візит Папи Римського може стати для українців "променем світла".

Поговорив із секретарем з питань відносин з іноземними державами Святого Престолу, архієпископом Полом Річардом Галладером. Вдячний Папі Франциску за його молитви. Повторив запрошення президента Зеленського для Його Святості відвідати Україну і стати для українців променем світла у ці темні часи,

– йдеться у повідомленні Кулеби.

У березні 2022 року Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Президент запросив Папу Римського до України.

На початку квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що візит понтифіка у Київ може відбутися попри війну. В Офісі Президента підтвердили, що обговорюють візит Франциска.

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