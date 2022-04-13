Визит Папы Римского может стать "лучом света" для украинцев

Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с секретарем по отношениям с иностранными государствами Святого Престола. В разговоре министр повторил приглашение для Папы Римского посетить Украину.

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Кулеба отметил, что визит Папы Римского может стать для украинцев "лучом света".

Поговорил с секретарем по отношениям с иностранными государствами Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галладером. Благодарен Папе Франциску за его молитвы. Повторил приглашение президента Зеленского для Его Святейшества посетить Украину и стать для украинцев лучом света в эти темные времена.

– говорится в сообщении Кулебы.

В марте 2022 года Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Президент пригласил Папу Римского в Украину.

В начале апреля в СМИ появилась информация, что визит понтифика в Киев может состояться, несмотря на войну. В Офисе Президента подтвердили, что обсуждают визит Франциска.

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