Журналіст Клаудіо Лаванга у літаку на Мальту запитав Папу, чи розглядає він пропозицію відвідати Київ.

До теми Вірю, що зможемо це організувати, – Зеленський запросив Папу Римського до України

За словами Лаванги, Франциск відповів: "так, це на столі".

Жорстко розкритикував Путіна

Крім того, Папа Франциск вперше жорстко засудив Путіна за війну з Україною. Він заявив, що якийсь диктатор, захоплений анахронічними заявами про націоналістичні інтереси, провокує та розпалює конфлікти.

Зеленський запросив Папу в Україну

Зеленський подякував наприкінці березня подякував Папі Римському за чітку та сильну позицію проти війни й молитви за Україну. Президент запросив Франциска відвідати нашу країну.

Глава держави вірить, що зможуть організувати цей візит.

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