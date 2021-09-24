И хотя на календаре еще сентябрь, уже несколько дней подряд в Карпатах царит настоящая зима. И погода продолжает ухудшаться.

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Ухудшение погоды в Карпатах

На горе Поп Иван Черногорский утром 24 сентября температура воздуха составляет 0 градусов, дует юго-западный ветер, который разгоняется до 20 – 24 метров в секунду с порывами до 30 метров.

Кроме того, на вершине облачно, видимость ограничена до 70 метров, накрапывает мелкий дождь со снежной крупой.

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовали в сети видео, которое показывает ситуацию на горе.

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предостерегли людей от походов в горы до улучшения погодных условий.

На высокогорье Карпат сложные погодные условия: смотрите видео

Людей просят пока не ходить в горы: смотрите видео

Погода в горах в предыдущие дни

20 сентября температура в Карпатах опустилась до 0 градусов. На почве появилась изморозь и пошел дождь.

Уже на следующий день на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали похолодание до -6 градусов, там заснежило.

А 22 сентября в сети обнародовали кадры со снегом на горе Томнатик в массиве Яловичёрские горы.

Текст поста Черногорского горного поисково-спасательного поста:

Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!!!

По состоянию на 8:35 24.09.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха 0°С, ветер юго-западный 20-24 м/с с порывами до 30 м/с, облачно ограниченная видимость до 70 м, мелкий дождь со снежной крупой.