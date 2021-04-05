В "холодную войну" Соединенных Штатов и Китая могут втянуть большое количество стран. Мир начинает делиться на "идеологические лагеря".

Президент США Джо Байден намерен создать "союз демократий". Основной целью этого объединения станет сдерживание автократических государств.

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США и Китай надеются получить "сторонников"

Сегодня страны часто вынуждены выбирать между присоединением к стороне демократии или самодержавия. Но можно предположить, что те, кто развиваются сейчас выбрали бы "обе стороны".

Такие страны, как Индонезия и Вьетнам, безусловно поддерживают присутствие США в Азии как противовес Китаю. Но их экономики одновременно сильно зависят от Пекина, поэтому они не смогут разорвать связи с ним.

На самом деле многие страны не прочь сотрудничать с обеими сторонами противостояния. Например, Перу и Австралия, без сомнения, будут поддерживать торговые отношения как и с Китаем, так и с США.

Китай, управляемый коммунистами, сегодня является влиятельным торговым партнером многих стран, тогда как США также стремятся стать еще более открытыми.

Грубое разделение между демократией и самодержавием не поможет понять сегодняшний нестабильный мир. Идеология холодной войны никогда не сможет по-настоящему заменить беспорядочную реальность,

– резюмирует издание.

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