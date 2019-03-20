Холодницкий обнародует список дел о незаконном обогащении, которые закроют

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий пообещал до 28 марта обнародовать перечень дел о незаконном обогащении, которые вскоре должны закрыть.

Кроме того, он заверил: прокуроры и детективы САП сейчас имеют возможность изучить все материалы дел и переквалифицировать некоторые из них. Об этом Холодницкий рассказал во время заседания антикоррупционного комитета, передает "Украинская правда".

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Я дал прокурорам и детективам время до 27 марта изучить еще раз все эти материалы, где можно найти другой состав преступления или переквалифицировать, то это должно быть сделано. Где нет такой возможности, – они подлежат закрытию,

– сказал Холодницкий.

Глава САП добавил: он лично до 28 марта опубликует весь список закрытых производств. Известно, что по состоянию на 26 февраля антикоррупционные ведомства расследовали 65 производств по статье о незаконном обогащении, все они подлежат закрытию.

Почему дела о незаконном обогащении чиновников закрывают?

Конституционный суд Украины фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников тем, что отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Из-за решения КС, Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников и депутатов по их электронным декларациям.



Согласно статье о незаконном обогащении, чиновники должны были сами доказывать законность своих доходов. То есть, если чиновник не мог доказать, откуда деньги – он признавался виновным и должен был сесть в тюрьму.



Однако для правоохранителей не все потеряно, ведь в Уголовном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно наказывать любого госслужащего и депутата.