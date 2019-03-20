Холодницький оприлюднить список справ про незаконне збагачення, які закриють

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пообіцяв до 28 березня оприлюднити перелік справ про незаконне збагачення, які невдовзі мають закрити.

Окрім того, він запевнив: прокурори і детективи САП наразі мають можливість вивчити усі матеріали справ і перекваліфікувати деякі із них. Про це Холодницький розповів під час засідання антикорупційного комітету, передає "Українська правда".

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Я дав прокурорам та детективам час до 27 березня вивчити ще раз всі ці матеріали, де можливо знайти інший склад злочину чи перекваліфікувати, то це повинно бути зроблено. Де немає такої можливості, – вони підлягатимуть закриттю,

– сказав Холодницький.

Глава САП додав: він особисто до 28 березня опублікує весь список закритих проваджень. Відомо, що станом на 26 лютого антикорупційні відомства розслідували 65 проваджень за статтею про незаконне збагачення, всі вони підлягають закриттю.

Чому справи про незаконне збагачення чиновників закривають?Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.



Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.



Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє ефективно карати будь-якого держслужбовця і депутата.