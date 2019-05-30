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      Холодницкий уничтожает десятки скандальных дел, – Шабунин

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      Холодницкий уничтожает десятки скандальных дел
      Холодницкий уничтожает десятки скандальных дел / Фото из открытых источников

      Назар Холодницкий с его прокурорами САП уничтожают десятки дел. Так, например, они отказались расследовать преступную схему кошелька Януковича – олигарха Сергея Курченко. Поэтому руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий должен быть уволен и наказан.

      Также заблокировали расследование относительно вранья главы НАПК Корчак, а впоследствии вообще отказались объявлять ей подозрение, сообщил в своем видеоблоге "Право на достоинство" глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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      По словам Шабунина, подчиненные Холодницкого остановили расследование в отношении взятки экс-главе ЦИК от "Партии Регионов", что поставило дело под угрозу закрытия.

      Также они закрыли дело депутата от "Народного фронта" Дениса Дзензерского, который задолжал банкам почти 4 миллиарда гривен, и дело в отношении вранья в декларации руководителя Нацакадемии сухопутных войск Павла Ткачука,
      – ответил эксперт.

      Глава Центра противодействия коррупции подчеркнул, что Холодницкий заблокировал согласование подозрения руководству авиакомпании Коломойского по делу об уплаченных пассажирами сборах, которые вместо Госфонда шли в доход компании.

      "Закрыли и дело по экс-руководителю агрохолдинга "Мрия"– Николаю Гуте, который подозревается в хищении  1,3 миллиарада долларов международных инвесторов", – сказал Шабунин.

      Таких примеров несколько десятков. Подробнее о них почитать можно на специально созданном для этого сайте – "Реестре слитых дел САП".

      Видео полного выпуска видеоблога "Право на достоинство" с Виталием Шабуниным за 30 мая 2019 года:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Видеоблоги Назар Холодницкий Виталий Шабунин Судьи Коррупция САП
      Источник: 24 канал
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