Холодницкий уничтожает десятки скандальных дел, – Шабунин

Назар Холодницкий с его прокурорами САП уничтожают десятки дел. Так, например, они отказались расследовать преступную схему кошелька Януковича – олигарха Сергея Курченко. Поэтому руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий должен быть уволен и наказан.

Также заблокировали расследование относительно вранья главы НАПК Корчак, а впоследствии вообще отказались объявлять ей подозрение, сообщил в своем видеоблоге "Право на достоинство" глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По словам Шабунина, подчиненные Холодницкого остановили расследование в отношении взятки экс-главе ЦИК от "Партии Регионов", что поставило дело под угрозу закрытия.

Также они закрыли дело депутата от "Народного фронта" Дениса Дзензерского, который задолжал банкам почти 4 миллиарда гривен, и дело в отношении вранья в декларации руководителя Нацакадемии сухопутных войск Павла Ткачука,

– ответил эксперт.

Глава Центра противодействия коррупции подчеркнул, что Холодницкий заблокировал согласование подозрения руководству авиакомпании Коломойского по делу об уплаченных пассажирами сборах, которые вместо Госфонда шли в доход компании.

"Закрыли и дело по экс-руководителю агрохолдинга "Мрия"– Николаю Гуте, который подозревается в хищении 1,3 миллиарада долларов международных инвесторов", – сказал Шабунин.

Таких примеров несколько десятков. Подробнее о них почитать можно на специально созданном для этого сайте – "Реестре слитых дел САП".

Видео полного выпуска видеоблога "Право на достоинство" с Виталием Шабуниным за 30 мая 2019 года: