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      Холодницький знищує десятки скандальних справ, – Шабунін

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      Холодницький знищує десятки скандальних справ
      Холодницький знищує десятки скандальних справ / Фото з відкритих джерел

      Назар Холодницький з його прокурорами САП знищують десятки справ. Так, наприклад, вони відмовились розслідувати злочинну схему гаманця Януковича – олігарха Сергія Курченка. Тому керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького має бути звільнено і покарано.

      Також заблокували розслідування щодо брехні голови НАЗК Корчак та згодом взагалі відмовилися оголошувати їй підозру, повідомив у своєму відеоблозі "Право на гідність" голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Читайте також: Холодницький оприлюднить список справ про незаконне збагачення, які закриють

      За словами Шабуніна, підлеглі Холодницького зупинили розслідування щодо хабара екс-голові ЦВК від "Партії Регіонів", що поставило справу під загрозу закриття.

      Також вони закрили справу депутата від "Народного фронту" Дениса Дзензерського, який заборгував банкам майже 4 мільярди гривень, та справу щодо брехні в декларації керівника Нацакадемії сухопутних військ Павла Ткачука,
      – відповів експерт.

      Голова Центру протидії корупції наголосив, що Холодницький заблокував погодження підозри керівництву авіакомпанії Коломойського у справі про сплачені пасажирами збори, які замість Держфонду йшли у дохід компанії.

      "Закрили і справу по екс-керівнику агрохолдингу "Мрія" – Миколі Гуті, який підозрюється в розкраданні 1,3 мільярдів доларів міжнародних інвесторів", – сказав Шабунін.

      Таких прикладів є кілька десятків.  Детальніше про них можна почитати на спеціально створеному для цього сайті – "Реєстрі злитих справ САП". 

      Відео повного випуску відеоблогу "Право на гідність" з Віталієм Шабуніним за 30 травня 2019 року:

       

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      Теги: Новини України Відеоблоги Назар Холодницький Віталій Шабунін Судді Корупція САП
      Джерело: 24 канал
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