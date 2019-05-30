Холодницький знищує десятки скандальних справ, – Шабунін

Назар Холодницький з його прокурорами САП знищують десятки справ. Так, наприклад, вони відмовились розслідувати злочинну схему гаманця Януковича – олігарха Сергія Курченка. Тому керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького має бути звільнено і покарано.

Також заблокували розслідування щодо брехні голови НАЗК Корчак та згодом взагалі відмовилися оголошувати їй підозру, повідомив у своєму відеоблозі "Право на гідність" голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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За словами Шабуніна, підлеглі Холодницького зупинили розслідування щодо хабара екс-голові ЦВК від "Партії Регіонів", що поставило справу під загрозу закриття.

Також вони закрили справу депутата від "Народного фронту" Дениса Дзензерського, який заборгував банкам майже 4 мільярди гривень, та справу щодо брехні в декларації керівника Нацакадемії сухопутних військ Павла Ткачука,

– відповів експерт.

Голова Центру протидії корупції наголосив, що Холодницький заблокував погодження підозри керівництву авіакомпанії Коломойського у справі про сплачені пасажирами збори, які замість Держфонду йшли у дохід компанії.

"Закрили і справу по екс-керівнику агрохолдингу "Мрія" – Миколі Гуті, який підозрюється в розкраданні 1,3 мільярдів доларів міжнародних інвесторів", – сказав Шабунін.

Таких прикладів є кілька десятків. Детальніше про них можна почитати на спеціально створеному для цього сайті – "Реєстрі злитих справ САП".

Відео повного випуску відеоблогу "Право на гідність" з Віталієм Шабуніним за 30 травня 2019 року: