Внедорожники холоднояровцам нужны желательно дизельные. Об этом они официально сообщили на своей странице в фейсбуке 11 марта.
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Защитники отмечают, что "большое сопротивление нуждается в больших ресурсах".
93-й бригаде Холодный Яр для выполнения боевых задач нужны внедорожники, желательно дизельные, а также бусы,
– говорится в сообщении.
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