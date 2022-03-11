Позашляховики холодноярівцям потрібні бажано дизельні. Про це вони офіційно повідомили на своїй сторінці у фейсбуці 11 березня.
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Захисники зазначають, що "великий супротив потребує великих ресурсів".
93-й бригаді Холодний Яр для виконання бойових завдань потрібні позашляховики, бажано дизельні, а також буси,
– мовиться у повідомленні.
Фінансову допомогу можна перерахувати на картку: 4149 4993 7285 0428.
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