Позашляховики холодноярівцям потрібні бажано дизельні. Про це вони офіційно повідомили на своїй сторінці у фейсбуці 11 березня.

Зверніть увагу Донька Кузьми відновила благодійний фонд імені батька: вона допомагає військовим і цивільним

Захисники зазначають, що "великий супротив потребує великих ресурсів".

93-й бригаді Холодний Яр для виконання бойових завдань потрібні позашляховики, бажано дизельні, а також буси,

– мовиться у повідомленні.

Фінансову допомогу можна перерахувати на картку: 4149 4993 7285 0428.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Цікаво – Як пройшла ніч 11 березня в областях України: дивіться відео