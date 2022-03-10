Спойлер – очень убого. Соответствующие фотографии "трофеев" они обнародовали на своей странице в фейсбуке.

К слову Бригада "Холодный Яр" разбила военных России: собрали новые трофеи – красноречивые фото

"Так выглядит амуниция "второй армии мира". Технологии и инновации российских армейцев впечатляют", – говорится в сообщении

И действительно, выглядит так, будто оккупанты обокрали советский музей, прежде чем наступать на Украину.



Амуниция россиян / Фото "Холодный Яр"



Российское снаряжение оккупантов / Фото "Холодный Яр"

Оккупанты указывают дорогу российскому кораблю: смотрите видео

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