Спойлер – дуже вбого. Відповідні світлини "здобутків" вони оприлюднили на своїй сторінці у фейсбуці.

До слова Бригада "Холодний Яр" розбила військових Росії: зібрали нові трофеї – промовисті фото

"Так виглядає амуніція "другої армії світу". Технології та інновації російських армійців вражають", – мовиться у дописі

А й справді, виглядає так, наче окупанти обікрали радянський музей, перед тим, як наступати на Україну.



Амуніція росіян / Фото "Холодний Яр"



Російське спорядження окупантів​ / Фото "Холодний Яр"

Окупанти вказують дорогу російському кораблю: дивіться відео

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