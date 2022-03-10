Спойлер – дуже вбого. Відповідні світлини "здобутків" вони оприлюднили на своїй сторінці у фейсбуці.
До слова Бригада "Холодний Яр" розбила військових Росії: зібрали нові трофеї – промовисті фото
"Так виглядає амуніція "другої армії світу". Технології та інновації російських армійців вражають", – мовиться у дописі
А й справді, виглядає так, наче окупанти обікрали радянський музей, перед тим, як наступати на Україну.
Амуніція росіян / Фото "Холодний Яр"
Російське спорядження окупантів / Фото "Холодний Яр"
Окупанти вказують дорогу російському кораблю: дивіться відео
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